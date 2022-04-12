Штайнмаєр розповів, чи готова Німеччина постачати зброю Україні

У Німеччині вважають, що нормалізації стосунків з РФ не буде.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина постачатиме Україні зброю, попри те, що донедавна не планувала цього робити. Він додав, що думка змінилась після звірств російських окупантів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Штайнмаєр під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою зазначив, що Німеччина змінила свою філософію щодо постачання зброї Україні. Він додав, що уряди Німеччини та Польщі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.

Також президент ФРН сказав, що зараз неможлива нормалізація стосунків між Європою та Росією.

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою Росією. Російські воєнні злочини побачив увесь світ. Їх потрібно задокументувати і розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичні рішення, треба притягнути до відповідальності”, - наголосив Штайнмаєр.

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