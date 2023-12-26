Штраф або в’язниця: які покарання передбачені за ухилення від мобілізації

У законопроєкті №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку, який внесли до Верховної Ради, передбачене посилення покарання за ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

Так, за порушення правил військового обліку (наприклад, за ухилення від постановки на облік) пропонується збільшити штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 грн. Зараз сума штрафу становить 3 400-5 100 грн.

За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян штраф становитиме від 25 500 до 34 000 грн. Посадовцям "світитиме" від 34 000 до 85 000 грн.

Крім того, осіб, які порушать законодавство під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення – до трьох діб.

Кримінальне покарання за ухилення від мобілізації наразі передбачено у вигляді від трьох до п'яти років позбавлення волі. Після прийняття змін до закону дане покарання може бути застосоване в тому числі для громадян, які відмовляють від проходження медичного огляду (ВЛК).

Нагадаємо, відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію, до осіб, які ухиляються від призову, застосовуватимуть низку обмежень, зокрема блокуватимуть рахунки, обмежать у керуванні авто та наданні пільг.

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