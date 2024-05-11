Штрафи для ухилянтів: чи можна оскаржити та від чого залежить сума покарання – коментар адвокатки

Верховна Рада 9 травня проголосувала в другому читанні й в цілому за законопроєкт № 10379, який вносить зміни в Кримінальний кодекс і в Кодекс про адміністративні правопорушення та посилює відповідальність за порушення мобілізації. Штрафи для порушників підвищили у кілька разів.

Як зазначила в ефірі телемарафону адвокатка Катерина Аніщенко, законопроєктом передбачається, що ТЦК та СП буде визнавати особу ухилянтом, коли на її адресу була направлена повістка, за якою ця особа не з'явилася. В подальшому буде направлена вимога – відповідно, ТЦК вправі визнавати таку особу ухилянтом і притягувати до відповідальності.

Адвокатка також пояснила, як можна оскаржити таке рішення.

"Якщо людина прийшла після того, як її було притягнуто до відповідальності, то відповідно буде скасування арешту майна, але штраф все одно доведеться сплатити, бо дія приходу до ТЦК для оновлення даних відбулася вже після того, коли виклики до ТЦК були не відреаговані особою. Щодо правомірності чи неправомірності, ми бачимо, що всі наші закони і Конституція України підводять до того, що всі чоловіки військовозобов'язаного віку повинні з'явитися до ТЦК. Тому дії ТЦК з даного приводу будуть правомірні", - зазначила Аніщенко.

Вона також зауважила, що якщо особа не повідомила ТЦК про те, що вона не проживає за адресою місця реєстрації, то вона повинна була це зробити. На неї законом покладений обов'язок повідомляти ТЦК про зміну свого місця перебування або проживання.

Катерина Аніщенко також зазначила, що ухвалений закон про штрафи для ухилянтів не містить пояснень, від чого саме залежить розмір штрафу.

"На жаль, закон не містить цих пояснень. Жоден адвокат чи юрист вам не надасть ці пояснення. Розбіжність велика 17– 22,5 тисяч гривень. Даний закон не містить роз'яснень, це буде залежати від суб'єктивної думки начальника ТЦК, який буде підписувати постанову на конкретну суму для конкретної особи", - пояснила адвокатка.

Вона також додала, що відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, дається 10 днів для сплати штрафу.

Нагадаємо, ТЦК можуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу, виносячи постанову про це.

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