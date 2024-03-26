Штрафи для військовозобов'язаних: за що можуть покарати і скільки доведеться сплатити – адвокат

Адвокат пояснив, за що можуть штрафувати військовозобов'язаних.

Адвокат судової практики Владислав Мартинчук каже, оштрафувати військовозобов'язаних можуть, наприклад, за неявку до ТЦК та СП. Але накладення штрафу, кинуте до поштової скриньки, а не вручено особисто, – незаконне.

Про це він розповів у коментарі "РБК-Україна".

Як дізнатися про штраф

Як пояснив Владислав Мартинчук, перший спосіб – можна звернутись власне до ТЦК і СП, який міг потенційно накласти штраф, із відповідним запитом у порядку Закону України "Про звернення громадян".

"Строк відповіді на такий запит складає 30 днів. Крім того, запит щодо накладення стягнення може зробити в інтересах особи її адвокат, але вже у порядку Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Строк відповіді на такий запит складає 5 днів", – пояснює експерт.

По-друге, про передані на примусове виконання до державної виконавчої служби постанови про накладення штрафу (та, відповідно відкриті виконавчі провадження) можна дізнатись за допомогою АСВП (Автоматизована система виконавчого провадження) за ПІБ потенційного боржника.

Також дані про боржника після відкриття виконавчого провадження також можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників.

Який штраф "світить" за неявку до ТЦК

Штраф за неявку за повісткою про виклик для уточнення даних чи проходження ВЛК передбачений статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – у період воєнного стану складає від 3400 грн до 5400 грн.

"У випадку, якщо людина добровільно не оплатить штраф, його буде стягнено з неї у примусовому порядку у виконавчому провадженні. Також відомості про особу можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників, що має наслідком неможливість укладати будь-які угоди щодо відчуження належного боржнику нерухомого майна", – зазначив Мартинчук.

Нагадаємо, нардеп роз’яснив заяви про мобілізацію 18-річних.

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