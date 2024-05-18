Штрафи за порушення мобілізації: чи можна оскаржити рішення – пояснення адвоката

Адвокат розповів про можливість оскарження штрафів від ТЦК та СП.

Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує штрафи за ухилянення від мобілізації та військового обліку. Закон вносить зміни до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.

Адвокат Роман Сімутін розповів про можливість оскарження штрафів ТЦК та СП.

Він зауважив, що положення статей 210, 210-1 Кодексу про адмінправопорушення не застосовується у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру персональних даних призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями яких є державні органи.

Тобто, якщо особа отримала повістку на уточнення даних, але до ТЦК не з'явилась і на неї склали постанову, таку постанову в суді можна оскаржити з підстав наявності у реєстрі персональних даних.

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Сімутін також пояснив, чи зобов'язана посадова особа ТЦК довести в суді, якщо людина, наприклад, оскаржує постанову начальника ТЦК, відсутність можливості отримати дані саме з реєстру, в якому вже є всі необхідні персональні дані.

"Повний перелік персональних даних міститься у статті 7 закону про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервіств, який можна фактично розділити на два етапи. Перший – це формування бази даних реєстру і другий – актуалізація бази даних реєстру", - зазначив адвокат.

Перший етап – до реєстру вносяться відомості, одержані безпосередньо від військовозобов'язаного, або шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами та реєстрами. Це частина 3 статті 14 цього закону.

Також визначено, що для формування бази даних реєстру шляхом електронної взаємодії подаються відомості, передбачені статтею 7 цього закону стосовно всіх громадян України віком від 18 до 60 років від наступних державних органів:

Центральна виборча комісія, тобто це державний реєстр виборців;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо простіше - податкова;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції – Державна міграційна служба.

Тобто відомості у Єдиному державному реєстрі формуються з трьох вказаних вище реєстрів в сукупності.

Другий етап – актуалізація бази даних реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення реєстру, а також шляхом знову ж таки електронної інформаційної взаємодії між реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, держателями яких державні органи.

І знову ж таки, за законом, частина 3 статті 14, органи ведення реєстру призовників, військозобов'язаних та резервістів, тобто ТЦК, одержують в електронному вигляді відомості від:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державної реєстрації актів цивільного стану, тобто РАЦС;

центрального органу влади, що реалізує державну податкову політику, тобто податкова;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, громадянства, тобто державна міграційна служба;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з

питань пенсійного забезпечення - Пенсійний фонд;

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки - Міністерство освіти.

"Таким чином, майже усі необхідні персональні дані, за винятком реквізитів паспорта громадянина України та закордонного паспорта, вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими державними інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами та базами даних", - наголосив Роман Сімутін.

Проте, адвокат додав, що залишається відкритим питання з особистими телефонами та електронною поштою військовозобов’язаного.

"Висновок у суді – посадова особа ТЦК повинна буде довести відсутність можливості отримати дані з Єдиного державного реєстру представників військовозобов'язаних та резервістів, в якому за законом повинні бути усі необхідні персональні дані громадянина, отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими державними інформаційно-комунікаційними системами та реєстрами. А як саме вони будуть це робити – судова практика якраз і покаже", - резюмував Роман Сімутін.

Нагадаємо, адвокатка розповіла, чи можуть в Україні арештувати майно чоловіка, який проживає за кордоном, за не оновлення даних у ТЦК та СП.

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