Штупун повідомив про зменшення бойових зіткнень на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку зафіксовано зменшення кількості бойових зіткнень. За словами речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, 13-15 грудня там тривало близько 50 бойових зіткнень на добу, а 17 грудня – лише 17-ть.

Про це речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку повідомив в ефірі телемарафону ввечері 17 грудня.

Штупун також зазначив, що окупанти постійно змінюють тактику, зокрема атакують вночі.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) подав звіт, де зазначив, що армія РФ може проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України. Аналітики ISW повідомили про просування росіян на фронті 15 грудня.

Тоді загарбники продовжували наступ у районі Авдіївки і просунулися поблизу Степового, а саме 3 км на північ від Авдіївки та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Тим часом в РФ стверджували, що окупаційні війська просунулися поблизу залізничної лінії на північ від Степового і навіть захопили позиції в лісопосадці на північ від населеного пункту.

Як повідомив речник 47-ї бригади ЗСУ Дмитро Лазуткін, нестачі техніки у росіян на Авдіївському напрямку не спостерігається. Саме 17 грудня окупанти знову атакували українські позиції поблизу Авдіївки за допомогою броньованої техніки.

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