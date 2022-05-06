Штурм "Азовсталі" пов’язаний із бажанням Путіна добитися успіху до 9 травня - британська розвідка 

Окупанти не можуть повністю захопити "Азовсталь".

Поки триває український опір на "Азовсталі" в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.

Про це повідомили у британській розвідці.

Російські війська в Маріуполі вже другий день продовжують наземний штурм металургійного заводу "Азовсталь", незважаючи на заяви про те, що вони намагатимуться лише заблокувати його.

"Поновлення зусиль Росії зі штурму “Азовсталі” та захоплення Маріуполя, ймовірно, пов’язане з майбутніми відзначеннями дня перемоги 9 травня та бажанням Путіна домогтися символічного успіху в Україні", – йдеться у повідомленні.

Такі зусилля коштують Росії втрат особового складу, обладнання та боєприпасів.

“Водночас, доки триває український опір на “Азовсталі”, оперативні плани росіян щодо Донеччини зриваються", – додали в розвідці.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Росія відводить основні війська від Маріуполя.

На заводі "Азовсталь" унаслідок бомбардування почалася масштабна пожежа

Читайте також: