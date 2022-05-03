Штурм "Азовсталі" у Маріуполі: з’явилося відео атаки російських окупантів

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відеозапис штурму російськими окупантами 3 травня заводу "Азовсталь".

Він зазначив, що точно відомо про загибель щонайменше одного російського окупанта.

Про це Андрющенко повідомив у Мережі ввечері 3 травня.

"Маріуполь. "Азовсталь" сьогодні. Кадри намагання штурму. Точно відомо про щонайменше одного окупанта, що перетворився на добриво. І – одного, який ще живий, але має всі шанси послухати Кобзона особисто. Слава Героїчним Захисникам Маріуполя – "Азову", 36-й, патрульної поліції, прикордонникам і всім, хто наближає нашу перемогу!" – йдеться у повідомленні.

Андрющенко також додав, що протягом 3 травня з Маріуполя окупанти депортували до Росії 149 людей, зокрема 22 дитини.

"З одного боку спостерігаємо тенденцію зменшення кількості депортованих на день, з іншого – причина сповільнення темпів депортації в першу чергу пов’язана з посиленням процедури фільтрації. Без коментарів", – написав радник мера.

Нагадаємо, 3 травня російські окупанти розпочали потужний штурм "Азовсталі" у Маріуполі. Українські оборонці просять владу втрутитися та розв'язати це питання.

На території "Азовсталі" залишаються ще декiлька сотень людей. Всього звідти евакуювали 156 маріупольців.

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