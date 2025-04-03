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- Війна
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"Штурм" Генштабу для "арешту" Залужного: у РНБО відреагували на інформацію
Фейкову інформацію “рознесли” у Мережі.
СБУ не штурмувала Генштаб 2023 року з метою арешту Залужного. Це “інсайди” в стилі чуток про “смерть” Залужного, Буданова, Сирського, які регулярно запускалися раніше.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
“Головний підвох таких вкидів — це те, що спростування має виходити від державних діячів чи структур, і таким чином подібні вкиди частково можуть поширитися. Тому і питання, чи має СБУ чи Залужний щось спростовувати. Та і ми, в принципі, теж”, — акцентував він.
Раніше Залужний розповів, чому Альянс не гарантуватиме безпеку України.