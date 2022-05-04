"Штурм не припинявся ні на день": в РНБО спростували брехню Шойгу про Маріуполь

"Штурм не припинявся ні на день": в РНБО спростували брехню Шойгу про Маріуполь

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував поширений міністром оборони Росії Сергієм Шойгу фейк про налагодження життя в Маріуполі.

У ЦПД нагадали, що за кілька днів після публічної заяви президента РФ Володимира Путіна з вказівкою не штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, Шойгу заявив, що місті нібито налагоджується мирне життя, а з українськими військовими постійно намагаються домовитись про евакуацію.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД 4 травня.

"Насправді штурм не припинявся ні на день, і обстріли артилерії змінювались спробами рашистів зайти на територію "Азовсталі", – зазначається в повідомленні.

"Шойгу як і путін, продовжує транслювати дезінформацію на весь світ, щоб виправдати свою "спецоперацію", натомість самі сподіваються на послаблення санкцій чи підтримку України", – додали в Центрі.

Нагадаємо, станом на вечір 4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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