Зачистка позиції окупантів на Харківщині: відео бійців Третьої штурмової бригади

Військові показали роботу на Харківському напрямку.
Військові Третьої штурмової бригади показали зачистку однієї із позицій на Харківщині, де засіли солдати окупаційної армії РФ.
Відео штурмових дій бійців з 3-ї роти 1-го механізованого батальйону показала пресслужба бригади.
"Кулеметний вогонь на повну, щоб добити всіх вцілілих росіян – по бліндажах і закутках траншей. Закріплювалися в окопах вже на тілах російських "двісті", - йдеться у дописі до відео.
Нагадаємо, ЗСУ показали потужний штурм ворожих позицій (відео).
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