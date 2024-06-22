Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зачистка позиції окупантів на Харківщині: відео бійців Третьої штурмової бригади

Зачистка позиції окупантів на Харківщині: відео бійців Третьої штурмової бригади

Бійці 3-ї штурмової на зайнятих позиціях окупантів на Харківщині / Фото: скриншот

Військові показали роботу на Харківському напрямку.

Військові Третьої штурмової бригади показали зачистку однієї із позицій на Харківщині, де засіли солдати окупаційної армії РФ.   

Відео штурмових дій бійців з 3-ї роти 1-го механізованого батальйону показала пресслужба бригади.

"Кулеметний вогонь на повну, щоб добити всіх вцілілих росіян – по бліндажах і закутках траншей. Закріплювалися в окопах вже на тілах російських "двісті", - йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, ЗСУ показали потужний штурм ворожих позицій (відео).

Читайте також провідні новини дня:

Бійці 3-ї штурмової показали зачистку позицій окупантів на Харківщині

Бійці 3-ї штурмової показали зачистку позицій окупантів на Харківщині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація