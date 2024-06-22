Зачистка позиції окупантів на Харківщині: відео бійців Третьої штурмової бригади

Військові Третьої штурмової бригади показали зачистку однієї із позицій на Харківщині, де засіли солдати окупаційної армії РФ.

Відео штурмових дій бійців з 3-ї роти 1-го механізованого батальйону показала пресслужба бригади.

"Кулеметний вогонь на повну, щоб добити всіх вцілілих росіян – по бліндажах і закутках траншей. Закріплювалися в окопах вже на тілах російських "двісті", - йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, ЗСУ показали потужний штурм ворожих позицій (відео).

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