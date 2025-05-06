Штурм правобережжя Херсонщини: що в ЗСУ кажуть про "300 човнів" ворога, чи є загроза

Херсонська область / © Associated Press

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Речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин прокоментував інформацію про підготовку російських військ до штурму правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Волошин фактично спростував заяву про 300 човнів окупантів та їхню підготовку до штурму правобережжя Херсонщини.

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«Ми не бачимо ознак підготовки до штурму», — сказав полковник.

Він повідомив, що українська розвідка контролює буквально кожен із плавзасобів, якими користується російська армія на лівобережжі Херсонщини та на островах. Відомо місце розташування буквально кожного човна.

«Їхня загальна кількість, якщо рахувати не тільки на островах, а на всій окупованій частині Херсонщини та Миколаївщини, включно з тими, які перекинули з Криму, не більше сотні одиниць. Частина їх використовується для охорони Кінбурнської коси», — розповів речник Сил оборони півдня.

«Станом на зараз в окупантів немає в районі островів і такої кількості підготовленого для штурму особового складу, щоб на 300 човнах штурмувати правий берег», — додав Волошин.

За його словами, ворогу для штурмових дій слід підтягнути ближче до переднього краю артилерію та інше озброєння. Адже перед наступом необхідно провести артилерійську підготовку та надалі прикривати наступальне угруповання. Українська розвідка цього не фіксує.

Полковник сказав, що окупанти постійно намагаються проводити розвідку за допомогою човнів та висаджувати на островах групи по 1-2 бійці, але українські захисники зривають ці спроби.

«Але ці плавзасоби знищуються разом з групами, а відрізані від логістики російські військовослужбовці, яким щастить залишитися в живих, змушені здаватися в полон», — сказав речник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, раніше офіцер водолазного загону «ОМЕГА» Національної гвардії України Юрій Ткачук заявив, що армія РФ готує десантну операцію на Херсонщині. За словами Ткачука, поблизу зафіксовано 300 ворожих човнів, і росіяни намагаються висаджувати десант на контрольовані ЗСУ острови.