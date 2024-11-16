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Штурм росіян на Курщині "спіткнувся" на мінах: знищено майже третину ворожої техніки

Штурм росіян на Курщині "спіткнувся" на мінах: знищено майже третину ворожої техніки

Російська армія втратила 17 одиниць техніки під час спроби штурму на Курщині / Фото: Олександр Павлюк

Генерал відзначив високий професіоналізм та результативну бойову роботу саперів.

Під час спроби провести штурмові дії в Курській області противник втратив 17 одиниць військової техніки тільки через підрив на мінах.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"На цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням <...> знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування", - зазначив Павлюк.. 

Генерал відзначив високий професіоналізм та результативну бойову роботу фахівців 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперних підрозділів інших частин Сухопутних військ ЗСУ, які відповідали за створення мінно-вибухових загороджень.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ "розібрали" окупантів, які мчали на штурм. Влучні удари по позиціях окупантів назавжди поховали росіян в українській землі.

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