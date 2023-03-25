"Штурм росіянами Бахмута зайшов у глухий кут" розвідка Британії

Росія, ймовірно, прагне змістити свій оперативний фокус на Авдіївку.
Штурм російської армії в районі Бахмута практично зупинився.
Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
"Україна також зазнала тяжких втрат під час своєї оборони", - йдеться у повідомленні.
У зведенні йдеться, що ситуацію у Бахмуті посилює напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнер".
Зазначається, що Росія, ймовірно, прагне свій оперативний фокус на Авдіївку, на південь від Бахмута, і в сектор Кремінна-Сватове на півночі, райони, де Росія, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту.
"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - зазначають у Міноборони Британії.
Раніше у розвідці заявили що Росія розглядає можливість продовження навчальної програми у Білорусі.
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