"Штурм росіянами Бахмута зайшов у глухий кут" розвідка Британії

Штурм російської армії в районі Бахмута практично зупинився.

Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Україна також зазнала тяжких втрат під час своєї оборони", - йдеться у повідомленні.

У зведенні йдеться, що ситуацію у Бахмуті посилює напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнер".

Зазначається, що Росія, ймовірно, прагне свій оперативний фокус на Авдіївку, на південь від Бахмута, і в сектор Кремінна-Сватове на півночі, райони, де Росія, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту.

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"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше у розвідці заявили що Росія розглядає можливість продовження навчальної програми у Білорусі.

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