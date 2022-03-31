Штурм Слободи став неприємним сюрпризом для окупантів: це важливий крок до деблокади героїчного Чернігова

Штурм Слободи став неприємним сюрпризом для окупантів: це важливий крок до деблокади героїчного Чернігова

Звідси окупанти планували повністю замкнути кільце навколо Чернігова.

Гаряча новина минулої доби - українські військові з боєм звільнили від російських окупантів село Слобода, на Чернігівщині. І це важливий крок до деблокади героїчного Чернігова, який дає надію на те, що древнє місто вдасться в найближчі дні врятувати від гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться в ТСН.

Російський танк бив по домівках мирних українців, тепер палає в центрі села Слобода. Місцеві кажуть, кілька тижнів поспіль чекали на цей день. Штурм Слободи став неприємним сюрпризом для окупантів.

Звідси окупанти планували повністю замкнути кільце навколо Чернігова. Саме з напрямку Слободи та захоплених росіянами сусідніх населених пунктів ворожа зброя обстрілювала гуманітарний коридор через селище Анисів. Єдину дорогу життя, якою в напівоточений Чернігів можуть потрапити ліки та продукти, а звідти - вийти поранені.

Неодноразово під ці жахливі обстріли потрапляли мирні жителі та журналісти. "Зараз надають першу допомогу Андрію Цаплієнку, перечікуємо, коли закінчиться обстріл", - вигукують військові під час обстрілів.

Але українські військові зіпсували плани окупантів щодо повного оточення Чернігова. Перед штурмом Слободи вони провели ретельну аеророзвідку. Спочатку дистанційно вразили всі загрозливі цілі. Те, що залишилось, спокійно знешкодили у ближньому бою гранатометами.

Українські військові звільнили від російських окупантів село Слобода Чернігівської області

Російська техніка – з тактичними знаками у вигляді кола. Це означає, що сили, які окупували Слободу, вели наступ з території Білорусі. Стріляли по мирних, тримаючи місцеве населення в заручниках. Нарешті росіяни накивали п’ятами. Але в агресора, на жаль, достатньо засобів дистанційно помститися за поразку.

Тому першим ділом із звільненого села евакуювали жінок із маленькими дітьми. Люди неодмінно повернуться до своїх домівок, як тільки українська армія віджене окупантів на північ від Чернігова. Хочеться вірити – чекати на це недовго.

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