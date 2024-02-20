Штурми не закінчуються: командир підрозділу 3-ї ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Окупаційні війська Росії використовують на Авдіївському напрямку всю свою номенклатуру зброї, піхота постійно йде вперед.

Про це в ефірі телемарафону розповів командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов.

"Я думаю, що не збрешу, якщо скажу, що Авдіївський напрямок є найгарячішою точкою російсько-української війни та найгарячішою точкою у світі", - прокоментував він.

За його словами, ворог застосовує всю наявну зброю, зокрема, хімічну, авіацію, ракети, піхоту.

Штурми на Авдіївському напрямку не закінчуються ніколи – піхота йде вперед.

Він також додав, що 3-тя штурмова знищила рекордну кількість російської техніки та особового складу.

Нагадаємо, окупанти після Авдіївки обрали нову ціль та йдуть у масований наступ.

​​Читайте також провідні новини дня: