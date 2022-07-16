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Штурми окупантів не закінчуються, військові РФ намагаються взяти Білогорівку та Верхньокам'янку: яка ситуація на Луганщині

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Штурми окупантів не закінчуються, військові РФ намагаються взяти Білогорівку та Верхньокам'янку: яка ситуація на Луганщині

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти не контролюють усю Луганську область, йдуть запеклі бої у Білогорівці та Верхньокам'янці.

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що російські військові не можуть взяти ці два населені пункти. Під час кожної спроби захопити Білогорівку та Верхньокам'янку Луганської області вони втрачають як свій особовий склад, так і військову техніку.

Про оперативну ситуацію в області Гайдай розповів в прямому ефірі спільного телемарафону на українських телеканалаї у суботу, 16 липня. 

"Штурми не закінчуються, вони продовжуються постійно, але поки у них (росіян - ред.) нічого не виходить", - підкреслив він.

За словами посадовця, українські захисники відбили намагання рашистів "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут. Як пояснив Гайдай, окупанти хотіли захопити "дорогу життя", щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут.

Голова ОВА розповів, що для пошуку слабких місць в українській обороні окупанти відправляють ДРГ, але вони із завдання не повертаються.

"Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами", - пояснив Гайдай.

Щодо партизанського руху на окупованих територіях, чиновник запевнив, що він працює доставтньо вдало. За його словами, на окупованих територіях з'являються листівки, з невідомих причини підриваються колаборанти та українські захисники іноді володіють даними про пересування російських загарбників. 

Нагадаємо, Шойгу не відвідував Луганщину та Донеччину, бо забоявся "ракетного удару". Генерал обмежився появою лише на пункті управління на території Бєлгородської області.

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