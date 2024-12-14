Штурми росіян призвели до руйнування укріплень ЗСУ на Донбасі - ОСУВ "Хортиця"

Протягом доби ворог намагався покращити своє тактичне положення в кількох районах, зокрема поблизу Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки. Однак він зазнав втрат і був змушений відступити, не досягнувши успіху.

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Стало відомо, що противник проводив штурмові дії південно-західніше Сторожевого, південно-західніше Сухих Ялів, південніше Костянтинопільського та південно-західніше Веселого Гаю. Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали значних руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання.

Також повідомляється, що через інтенсивні бої ворог зміг покращити своє тактичне положення в районах Пушкіного та Піщаного, а також західніше та східніше Шевченка.

Наразі підрозділи наших військ проводять заходи з відновлення тактичного положення в зазначених районах.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті сталося 205 бойових зіткнень. Найбільш активні бойові дії відбувалися на Покровському, Времівському та Курахівському напрямках, де російські війська зосередили основні атаки.

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