Штурми росіяни не мають успіху біля Кринок: ЗСУ про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Армія Російської Федерації намагається штурмувати позиції українських Збройних сил на лівому березі Херсонської області - в районі населеного пункту Кринки.

Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог продовжує штурмувати, навіть не зважаючи на вимушену позавчорашню паузу, коли вони не спромоглися на жоден штурм. Минулої доби вони все ж таки зібрали сили на одну штурмову атаку, але вона теж була невдалою. З-понад 60 знищених окупантів за минулу добу на нашому напрямку, понад 40 - в районі Кринок", - повідомила Гуменюк.

За її словами, Сили оборони України надалі працюють над закріпленням та розширенням своїх позицій, а також над забезпеченням "максимально можливої в тих умовах підрозділів, які там працюють, контрбатарейної підтримки".

Нагадаємо, також Наталія Гуменюк розповіла, як змінилася ситуація на південному фронті після рекордного збиття літаків РФ. Зокрема, на цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.

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