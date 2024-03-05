Штурмові дії окупантів у районі Кринок: у ЗСУ шокували втратами РФ

За словами Гуменюк, ЗСУ працюють над розширенням плацдарму в районі Кринок.

За минулу добу окупанти двічі намагались штурмувати позиції ЗСУ в районі Кринок Херсонської області та втратили 75 осіб.

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Вона наголосила, що Сили оборони продовжують тримувати позиції, а також, що вони працюють над розширенням плацдарму в районі Кринок.

"Ворог з впертою наполегливістю продовжує штурмові дії. За минулу добу вони спромоглись на два штурми наших позицій. Втім, бронетехніку вони не використовували. Через свої масові мʼясні штурми їм все важче набрати особовий склад на подібні дії", - повідомила Гуменюк.

За її словами Гуменюк, російське командування не зважає на втрати та продовжує наполегливо віддавати накази атакувати українські позиції.

"За минулу добу маємо підтвердження про ліквідацію 75 окупантів. Якщо говорити про санітарні втрати окупантів, то їх понад 60 осіб. Саме такі втрати мають окупанти за добу штурмових дій в районі Кринок", - додала вона.

Нагадаємо, у Сухопутних військах пояснили, чому окупанти бояться розширення плацдарму ЗСУ у Кринках.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber