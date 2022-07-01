Штурмовики із новітнім озброєнням знищили ворога під Авдіївкою і просунулись вперед

Під Авдіївкою українські армійці розбили позицію окупантів, знищили і солдатів, і їхній боєкомплект.

За останні дні нашим збройним силам там вдалось просунутись вперед та вирівняти лінію фронту, йдеться в ТСН.

Гранатомети, кулемет та стрілкотня з автоматів - це ближній бій наших воїнів з окупантами під Авдіївкою. Вороги засіли буквально у кількох десятках метрів од позицій армійців. Це настільки близько, що часто чутно, як вони між собою перегукуються. Ще й мають нахабство вимагати у наших воїнів здатись. Українські солдати із відповіддю не забарились та ще й підсипали вогню з іншого флангу.

Аби закрити ворога в кільце у лісі. Командир Беркут вирішив влаштувати «танці» для росіян - так він назвав цю атаку. Для цього у небо здіймаються безпілотники.

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А далі над «чарівним» лісом, так жартівливо його називають армійці, здіймається білий дим, а це значить, що танк влучає в ціль. Окупанти навіть не встигають зрозуміти звідки ведеться вогонь. Так швидко танк розбиває їхні позиції і іде геть.

Безпілотники повертаються назад, бій видався успішним. «Там 100% влучення в ціль. Там були укриття ворога, щілини, місце, де вони підвозять б/к», - каже командир підрозділу ЗСУ «Беркут»

Під час цього бою армійці відтіснили ворога на понад пів кілометра. Сьогодні піхотинцям -штурмовикам у нагоді стала іноземна зброя, каже Володимир. Він показує ручний гранатомет «Матадор» німецького виробництва та швейцарську протитанкову реактивну гранату. Каже, на ворожу піхоту пострілів шкодує. А от техніку окупантів нищить вправно. «На людей витрачати його трохи шкода. Для кацапів у нас є кулі. Та голими руками можна», - каже він.

Ця зброя в Україну приїхала не в подарунок. Майже три тисячі таких «Матадорів» наша держава купила у Німеччині. Володимиру гранатомет подобається, бо простий у використанні і легший за радянський аналог. «Це дуже ефективно, кожен боєць несе по одному такому із собою під час штурмів, зачистках. Ти один постріл заробив, викинув і він тобі не потрібен. З РпГ не вийде тягатися», - констатують бійці.

Ці хлопці приходять туди, де інші підрозділи не впорались. Вони добре озброєні, вмотивовані та навчені. Цей загін штурмовиків тут провів вже не один такий успішний бій, кожен з яких наближає нашу перемогу.

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