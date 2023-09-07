Штурмовики підійшли впритул до кордону РФ і встановили український прапор (відео)

До сьогодні після деокупації території жодна зі сторін не заходила у населені пункти.

На Харківщині бійці штурмової бригади "Сталевий Кордон" встановили український прапор у так званій "сірій зоні".

Про це інформує Державна прикордонна служба, яка опублікувала відео підняття синьо-жовтого стягу.

Зазначається, що військві зайшли в населені пункти Строївка та Тополі, які розташовані біля державного кордону із РФ.

"Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через значне замінування, але зараз прикордонники проклали безпечний шлях і першим ділом підняли державний прапор України", - йдеться у повідомленні на сайті ДПСУ.

Нагадаємо, за даними НГУ, росіяни підсилюють підрозділи, які обороняються на півдні.

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