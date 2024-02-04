Штурмовики РФ увійшли до Авдіївки і закріпились в забудові – журналіст

Окупаційні війська Росії увійшли до Авдіївки з північного сходу – ситуація в місті стала критичною.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Сьогодні, як стверджують мої джерела в Авдіївці, ситуація в місті стала критичною. Російські штурмовики, користуючись хмарною погодою і неможливістю якісної аеророзвідки, увійшли до міста з північного сходу, з боку Авдіївського кар’єру, якщо казати умовно. Вони обійшли українські бойові порядки і закріпились в забудові", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Цаплієнко, це означає, що до основної логістичної артерії українських оборонців їм залишаються сотні метрів.

"Але ситуація поки що не безнадійна, кажуть військові. Якщо є в наявності піхотні резерви, які мають досвід боїв у міській забудові, російський прорив ще можна ліквідувати. Фактично цими днями вирішується доля Авдіївки", - додав журналіст.

Генеральний штаб ЗСУ поки не коментував ситуацію про захід російських штурмовиків до Авдіївки.

Нагадаємо, за даними ISW, війська РФ просунулися на північ, південь і південний захід від Авдіївки.

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