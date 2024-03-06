Штурмують і вдень, і вночі: Жорін про безперервний наступ окупантів на Авдіївському напрямку

Російські окупанти на Авдіївському напрямку поки що не можуть протиснути українську лінію оборони.

Про це повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

За його словами, росіяни намагаються наступати постійно і прагнуть просунутись хоч трохи там, де це можливо.

"Найбільше зараз вони стираються об населений пункт Орлівка. Тут росіяни зазнають просто величезних втрат, але все одно п***дують (йдуть. – Ред.) штурмувати і вдень, і вночі", – додав Жорін.

Раніше український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українських військових нібито відвели з Авдіївки в "чисте поле". У виданні NYT також написали, що слабка оборона ЗСУ під Авдіївкою допомагає Росії просуватися вперед.

Своєю чергою речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій спростував інформацію, що на Авдіївському напрямку нібито немає оборонних укріплень і показав відповідні фото.

За його словами, фортифікаційні споруди на Авдіївському напрямку воїни інженерних військ продовжують будувати, до того ж почали вони це робити не після виходу ЗСУ з Авдіївки, а раніше.

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