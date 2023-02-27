"Штурмують малими групами": Гайдай про наступ окупантів на Луганщині

Російські війська продовжують збільшувати кількість обстрілів у Луганській області. Найгарячішими точками в регіоні є напрямок Кремінної та Білогорівки. Також агресори накопичують техніку та ресурси на Сватівському напрямку.

Про це повідомив очільник луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Останнім часом почастішали як обстріли і наших позицій, і населених пунктів деокупованих, так і спроби штурмувати Сили оборони. Чи піхота, чи піхота з підтримкою важкої техніки. Можна сказати пристойна ескалація у нас почалася", - сказав Гайдай.

З його слів, окупанти намагаються активно штурмувати українські позиції малими групами.

"Уже триває частково реалізація цього наступу. У на тимчасово окуповану територію Луганської області привезли велику кількість важкої техніки. Друге, багато привезли новомобілізованих солдатів з Росії, яких декілька місяців назад набрали... Ми бачимо, що йдуть у наступ на різних напрямках. Тобто зараз це зондування слабких місць", - сказав Гайдай.

Ситуація на Луганщині

Російські окупанти з усіх сил намагаються прорвати оборону українських захисників на Луганщині. Поблизу Кремінної загарбники збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ.

Очільник ОВА Сергій Гайдай заявляв, що новий наступ Росії може статися в будь-який день після 15 лютого.

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що повторний наступ Росії на Україну триває вже щонайменше півтора тижня. На його думку, російські військові хочуть пройтися адміністративними кордонами Харківської та Донецької областей із півночі і, відповідно, Донецької та Дніпропетровської областей із півдня.

Аналітики вважають, що окупантам не вистачає вільних резервів, щоб збільшити масштаб або інтенсивність атак в Луганській області.

Новий наказ Путіна, мобільний інтернет відключать, бої на Луганщині - Сергій Гайдай

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