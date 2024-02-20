РФ штурмує малими групами та застосовує отруйні речовини: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами.

Українським силам упродовж минулої доби вдалося нейтралізувати або знищити 272 БпЛА різних типів. Тим часом ворог знову активізувався на кількох напрямках.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його даними, в операційній зоні ОСУВ “Таврія” противник за минулу добу скоротив активність авіації.

"Завдав лише 2 авіаудари, але провів 42 бойових зіткнення та вчинив 1040 артобстрілів", - мовиться у повідомленні.

Водночас на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.

На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами.

"Тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського", - сказав Тарнавський.

Українські сили продовжують стримувати ворога на Мар’їнському напрямку неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку.

На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти наступ в районі населеного пункту Старомайорське.

"На Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося — Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного", - вказано у повідомленні.

Загальні втрати ворога за минулу добу склали у живій силі — 644 особи, в озброєнні та військовій техніці — 47 одиниць, не враховуючи БпЛА.

"Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня російські війська взяли під контроль Авдіївку на Донеччині та розташований поруч коксохімзавод. Роіяни можуть спробувати розширити свій територіальний контроль за межі міста, однак нині їм бракує боєздатності.

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