Літній наступ Росії: навіщо ворог концентрує сили на Донеччині – експерт відповів

Збройні сили України.

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Попри відсутність оперативно-стратегічного просування, російські війська продовжують інтенсивні штурми. Мета таких дій — винятково пропагандистська.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, прокоментував ситуацію на фронті на Radio NV.

За його словами, агресор прагне вийти на адміністративні межі Дніпропетровської області, аби подати це як “перемогу”, посіяти паніку та знизити бойовий дух українського суспільства.

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“Незважаючи на те, що ворог не може досягти оперативно-стратегічних успіхів, вони все рівно продовжують штурмувати. Мета виключно пропагандистська – це спробувати вийти на адмінмежі Дніпропетровської області”, — заявив Мусієнко.

Він підкреслив, що основні сили РФ зосереджуються на двох ділянках фронту — Покровському та Лиманському напрямках на Донеччині, що свідчить про підготовку до можливої літньої наступальної кампанії.

“Не йдеться про удари одразу по всій лінії фронту з метою прориву. Йдеться про Покровські й Лиманські напрямки. Це є плани ворога на літню кампанію, якщо вона буде”, — зазначив експерт.

Мусієнко також нагадав, що раніше РФ намагалася прориватися на південному напрямку, зокрема бронетехнікою, однак отримала жорстку відсіч і була змушена відійти.

“Основна концентрація буде дійсно на Покровському напрямку, мета — військово-пропагандистська”, — резюмував він.

При цьому експерт висловив упевненість, що говорити про значні територіальні захоплення Росією не доводиться — ймовірно, переговори про припинення вогню настануть раніше, ніж окупанти зможуть просунутись навіть на кілька сотень метрів.

“Навіть російські воєнкори вже визнають, що так звана СВО знаходиться у глухому куті”, — додав Мусієнко.