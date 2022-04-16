"Шукали "бойових" гусей чи корів, а вбили людину": як росіяни обстріляли ферму під Полтавою (фото)

Загинув місцевий сторож.
Росіяни ввечері 15 квітня обстріляли село під Полтвою: на місці удару утворилася величезна вирва.
Фото наслідків обстрілу армії країни-агресорки Росії показав голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
На місці обстрілу вирва та рештки ракети. Крім того, вогнем знищено будівлю фермерського господарства: на фото видно потрощений шифер, спалені дерев'яні балки. Постраждала і техніка. Зокрема, згорів трактор.
"Такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа. Росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду", - наголосив керівник області.
Як повідомлялося, у суботу, 16 квітня, літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. Винищувачі окупантів держави-терористки Росії злітали з білоруського аеродрому Барановичі. Протиповітряна оборона збила чотири ракети.
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