Шукали "нацистів", грабували, катували й вбивали: мешканці села на Миколаївщині розповіли про 10-денний терор окупантів (фото)

Окупанти скинули бомби на село і зайняли його на 10 днів.

Російські солдати в Миколаївській області нишпорили у будинках мирних людей, відбираючи зброю та мобільні телефони, а також вимагали здати всіх "нацистів" по сусідству, називаючи їх "бандерівцями".

Про це розповів фотограф Washington Post, який із кореспонденткою відвідав звільнені населені пункти області.

Місцеві мешканці невеликих сел на північ від Миколаєва, які протягом 10 днів були окуповані російськими військами, поділилися жахливими історіями про звірства армійців Путіна щодо людей: неодноразові допити під дулом зброї, пограбування підприємств, катування та вбивства.

Розповідається також історія однієї сільської родини, до будинку якої штурмом увірвалися росіяни і викрали 59-річного власника оселі, який був вчителем математики.

"Тетяна (дружина . - Ред.) заявила, що звинуватили її чоловіка Сергія в симпатії до батальйону "Азов". Але Сергій ніколи не служив в армії і не належав до будь-яких сил", - зазначається у повідомленні.

Наслідки російського вторгнення на Миколаївщині / The Washington Post

Росіяни рознесли село на Миколаївщині / The Washington Post

Своєю чергою, кореспондентка Washington Post уточнила, що на село було скинуто кілька бомб російською авіацією. Потім прийшли солдати і на 10 днів зайняли населений пункт з населенням близько 700 осіб.

Окупанти скинули на село бомби / The Washington Post

"Минулого тижня ми відвідали людей і розпитали про пережите. Вони розповіли нам про те, як солдати неодноразово погрожували їм зброєю, викрадали їхні машини, вилучали телефони та навіть вбивали курей для їжі. А потім одна жінка розповіла нам про те, як закатували і вбили її чоловіка, 59-річного вчителя математики", - пише кореспондентка.

Наслідки дій армії РФ на Миколаївщині / The Washington Post

Терор армії Путіна на Миколаївщині / The Washington Post

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

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