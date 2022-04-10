Шукали одяг у секонд-хенді: у Новій Каховці окупанти організували проросійський мітинг

Шукали одяг у секонд-хенді: у Новій Каховці окупанти організували проросійський мітинг

На мітинг вийшли "актори".

У Новій Каховці (Херсонська область) військові РФ вийшли на акцію з триколорами.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У тимчасово окупованому місті 30 людей розмахували російськими прапорами. Напередодні військові РФ нишпорили крамницями із секонд-хендом у пошуках цивільного одягу. Сьогодні "актори" імітували проросійську акцію.

Раніше стало відомо, що у Новій Каховці окупанти використовують потужності місцевих типографій для друку агітаційних матеріалів. За даними Генштабу, на цих потужностях окупанти будуть здійснювати підготовку агітаційних матеріалів для проведення так званого "референдуму" щодо створення “Херсонської народної республіки”.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Напередодні російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

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