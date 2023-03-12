Шукали Patriot: у ЗСУ назвали одну з цілей окупантів під час останнього масового обстрілу

Росіяни хотіли перевірити, чи дійсно до України прибули новітні американські системи ППО Patriot.

Російські окупанти під час останньої масованої атаки 9 березня шукали в Україні комплекси ППО Patriot. Тому здійснили декілька хвиль запусків ракет та дронів.

Про це повідомляє розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Гуменюк пояснила тактику окупантів:

для відволікання уваги української ППО були запущені дрони,

потім – масований ракетний удар

наступна атака безпілотниками для перевірки результатів,

і на завершення – удар "Кинжалами", які не не може збити українська ППО.

"Таку тактику ворог використовував для того, щоб хоча б якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що вже в Україні вже є системи типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, днями польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що начебто перші американські системи ПРО Patriot прибули до України. Але згодом у Польщі спростували заяву, пояснивши помилку "труднощами перекладу".

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, що ЗСУ не отримали системи протиповітряної оборони Patriot.

Згодом видання Financial Times написало, що нібито Україна отримала одну з двох систем Patriot. Але поки що установку не ввели в експлуатацію.

Ігнат був змушений знову спростовувати інформацію про те, що Україна отримала ППО Patriot. За його словами, українці дізнаються приїзд системи Patriot до України, коли вона вперше зіб'є російський літак.

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