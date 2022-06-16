"Шукати шлях до миру вони не хочуть": Зеленський - про позицію Росії у війні з Україною

"Шукати шлях до миру вони не хочуть": Зеленський - про позицію Росії у війні з Україною

Україна буде боротися з країною-агресоркою поки не буде гарантовано її повну безпеку і територіальну цілісність, підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо закінчення війни не відбуваються через позицію та дії Росії.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 16 червня.

"Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати усіх у Європі і продовжувати руйнацію нашої держави. Шукати шлях до миру вони не хочуть. Це агресор. Він повинен визначитись для себе, що війну треба завершувати. Ми ж продовжимо боротися поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку і територіальну цілісність", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Макрон заявив, що формат переговорів між Росією та Україною буде визначати українська сторона.