Шукав спосіб виїхати до Росії: священник УПЦ МП ховав від прикордонників свій закордонний паспорт

У телефоні священника виявили листування проросійського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до РФ.
Прикордонники виявили у телефоні священника УПЦ МП компрометуючі матеріали проросійського характеру.
Про це Держприкордонслужба повідомила у понеділок, 3 квітня
Зазначається, що під час перевірки громадянина України 1969 року народження прикордонники виявили компрометуючу інформацію проросійського спрямування.
Згодом з'ясували, що чоловік є уродженцем Росії, проте тривалий час проживає в Україні. Зокрема, він ховав від прикордонників свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону РФ.
«Виявилося, що він священник УПЦ МП. У його мобільному телефоні були номери операторів країни-агресорки, листування проросійського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до РФ», — сказано у повідомленні.
В листуванні чоловік бідкається, що «його син, на жаль, від діда українцем себе відчуває, росія для нього не місце… на жаль».
Нагадаємо, у Хмельницькому громада собору УПЦ МП, де сьогодні побили українського військовослужбовця, вирішила перейти до ПЦУ
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