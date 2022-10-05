Шукав їжу і через голод впав у багнюку: воїни ЗСУ біля лінії фронту врятували 82-річного дідуся

Літній чоловік виглядав знесилений, він вийшов з дому в пошуках їжі, проте впав у багнюку біля вирви. Його врятували українські захисники.

Про це в Twitter написав радник міністра МВС Антон Геращенко.

"Цього 82-річного дідуся наші захисники знайшли біля вирв від снарядів у прифронтовому місті. Він не харчувався кілька тижнів і ходив на пошту шукати їжу, а вона закрита вже 3 місяці. Дідусь був такий слабкий і голодний, що впав", - написав Геращенко.

На відео видно, як українські захисники підходять до дідуся, який лежить у багнюці посеред вулиці. Вони запитують його про те, що сталось та допомагають підвестись. Також воїни донесли дідуся додому. Чоловік розповів, що він змушений переживати вже другу війну за своє життя.

"Не дай Бог такого нікому", - каже літній чоловік.

Our Defenders found this 82 year old grandpa near shell craters in a town on the frontlines.



He hasn't eaten properly for several weeks and walked to the post office looking for food - it's been closed for 3 months. Grandpa was so weak and hungry he fell.



: Ukrainian Militant pic.twitter.com/CP6JyGbLZU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 5, 2022

Нагадаємо, у Дніпрі російська ракета вбила чотирьох людей. Окупанти обстріляли приватний сектор Дніпра. На місці трагедії загинула вся родина - бабуся, жінка та двоє дітей. Вдалось врятуватись тільки 12-річному псу Криму, який вив на руїнах свого дому.

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