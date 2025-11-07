- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 2 хв
«Шукаємо ботанів, а не тигрів»: Мадяр оригінально закликав приєднуватися до Сил Безпілотних Систем "розумних та рукастих" Актуально
Командувач Сил Безпілотних Систем Роберт «Мадяр» Бровді опублікував оригінальний ролик, який закликає приєднуватися до СБС цивільних без бойового досвіду.
«Ми шукаємо не тільки «рексів». Нам потрібні і ботани: головасті, і рукасті. І не обов’язково, щоби два в одному. Шукаєм й тих, хто не тримав ніколи автомата, тільки «мишу». Тих, хто воюватиме, не відриваючись від монітору чи планшету. Потрібні ті, хто за допомогою дронів буде на відстані завзято чавити хробачню. Ну тобто з вогнем в очах та ненавистю до ворога. Такі ж класні, як наші побратими та посестри у цьому відео, які вже приєднались до СБС. Досить бігати від армії. Літай! Приєднуйся до Сил Безпілотних Систем! Ти потрібен тут і зараз. Ти будеш служити там, де обереш, і тим, ким вибереш особисто», - написав Мадяр у себе в телеграм-каналі.
Крім того, Мадяр заявив, що протягом першого тижня з відкриття нового набору СБС вже отримали майже 5 тисяч заявок.
«4954 заявки до вступу у СБС отримано протягом першого тижня. По одній заявці кожних 2 хвилини з моменту старту. Без рожевих окулярів. Півтора роки тому, при наборі тоді ще до 414 окремого полку «Птахи Мадяра» показник бажаючих становив 50 чоловік на місце, і ми набирали лише декілька сотень чоловік. Тепер мова по 15 000+ в інтересах цілого роду військ - 12 підрозділів Сил безпілотних систем. Часи змінилися, а війна триває», - написав командувач СБС.
Нагадаємо, нещодавно Мадяр заявив про розширення СБС до 5% від кількості Сил оборони та безпеки України та оголосив масштабний набір рекрутів: 12 підрозділів відкрили понад 15 тисяч вакансій, половина яких – спеціальності з мирного життя. На сьогодні СБС становлять лише 2% від війська, однак кожна третя знищена ворожа ціль – на їхньому рахунку.
Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням
https://usforces.army/?utm_source=kk&utm_medium=website
Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332
Ролик виготовлено на волонтерських засадах українськими компаніями та митцями. Автор ідеї та тексту - Олександр Коптєв. Режисер – Максим Тужилін. «K&K Group» - Гнат Коробко, Олександр Копил, Віталій Варбанець. «BelkaStrelkа» - Юрій Бєлий, Олександр Коптєв.