Волонтер Олексій Юков / Скриншот з youtube-каналу «Ґвара Медіа»

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Керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков розповів моторошні факти про пошук останків полеглих українських військових.

Про це він сказав в інтерв’ю «Ґвара Медіа».

«Домашні свині з’їдають людину повністю. Нічого не залишається. Якщо наприклад, дикі свині — вони погризуть щось і кидають. Домашня свиня ж з’їдає людину повністю. І потім в цих фекаліях ми вишукуємо рештки людей. І всю цю територію обшукуємо, де свині опорожнялися», — відверто розповідає Юков.

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Керівник «Плацдарму» закликає людей, що евакуйовуються, не випускати своїх свійських свиней напризволяще. Їх потрібно або вивезти теж, або — як би жорстоко це не звучало — застрелити, щоб не створювати загрозу для українських бійців.

«Були випадки, коли (здичавілі свині — Ред.) нападали просто на людей. Зокрема, на поранених бійців. Відчували запах крові і нападали. Це дуже небезпечно — випускати свиней. Потрібно або забирати з собою, або одразу знищувати», — каже Юков.

Увага, це відео містить шокувальну інформацію про пошук і ідентифікацію тіл загиблих військових.

Дата публікації 16:42, 09.04.25 Кількість переглядів 10 Шукаємо останки воїнів у свинячих фекаліях – жахлива правда від керівника "Плацдарму"

Нагадаємо, що 28 березня до України повернули тіла 909 воїнів, які полягли, захищаючи рідну землю.