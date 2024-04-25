"Шукайте миру": Папа Римський знову закликав Україну до переговорів з РФ

Папа Римський Франциск знову закликав Україну до переговорів з РФ. Нова заява понтифіка прозвучала на на тлі війн в Україні та Секторі Гази. На його думку, "досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна".

Про це пише CBS News.

"Будь ласка. Країни, які перебувають у стані війни, всі вони, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру", — зазначив Папа.

Понтифік також сказав, що він щодня думає про війну в Україні, руйнівні наслідки та страждання українських дітей.

"Ці діти не вміють посміхатися. І це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно. Дуже серйозно", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск після хвилі критики через "білий прапор для України" знову закликав до мирних переговорів і завершення війни.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про заяву Папи про білий прапор, реакції на неї та мету таких висловлювань.

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