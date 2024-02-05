"Шукайте собі іншу країну": нардеп Кривошеєв жорстко висловився щодо чоловіків, які не хочуть воювати

На його думку, війна, яку розв’язала РФ, не закінчиться через 1-2 роки, оскільки це “екзистенційний конфлікт”.

Чоловіки, які не готові долучитися до війни проти російських окупантів, мають “шукати собі іншу країну”.

Про це в ефірі "УП Live" заявив народний депутат України Ігор Кривошеєв.

"Ми винні цій країні. Можливо, своє життя. Я особисто не тішуся надіями, що зможу якось уникнути цієї війни, я схиляюся до того, що мені теж доведеться воювати", – заявив народний депутат.

На його думку, війна, яку розв’язала РФ, не закінчиться через 1-2 роки, оскільки це “екзистенційний конфлікт”.

"Усі чоловіки в Україні повинні розуміти, що ми воюємо за наше право на існування. Якщо вони не готові долучитися до війни у той чи інший спосіб, то треба шукати собі іншу країну, відверто кажучи. Якщо ви не берете на себе цю відповідальність, є можливість переплисти Тису і шукати собі інше громадянство", – сказав Ігор Кривошеєв.

Нагадаємо, що в Україні лави ЗСУ можуть поповнити засуджені громадяни, які відбувають покарання.

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