Шукають продукти, медикаменти та лікують поранених: яка ситуація у районах Херсона

Шукають продукти, медикаменти та лікують поранених: яка ситуація у районах Херсона

В багатьох районах наразі є проблема з забезпеченням медикаментами та харчовими продуктами.

У районах Херсона перевіряють будинки, які постраждали після пожеж та обстрілів, лікують поранених, шукають продукти та ліки.

Про це йдеться на сторінці Херсонської міської ради.

У Суворовському районі займаються обстеженням будинків, що постраждали під час обстрілів. Снаряди загарбників потрапили у багатоквартирні будинки по вул. 49 Гвардійської дивізії, 28 та Академіка Тарле, 2 й 4. Горів пошкоджений газопровід. 1 людина загинула, 4 постраждали. Пожежу ліквідували наші рятувальники

У Корабельному районі голова районної ради Наталія Чорненька, перебуває у будівлі райради, координує постачання продуктів харчування по необхідним потребам.

У Дніпровському районі будівля райради потрапила під обстріли. Наразі обстежують три квартири, в яких сталася пожежа через потрапляння снаряду в будинок по вул. Перекопській, 171. Там внаслідок бойових дій горіло 4 квартири по вул. Перекопській, 171 та 173. У будинку №171 – з третього по п’ятий, 1 квартира на 3 поверсі будинку №173. У цій квартирі загинула людина, особовий склад ГУ ДСНС врятував 10 людей, серед яких жінки, одна людина з інвалідністю та дворічна дитина.

Через пожежу, що сталася внаслідок обстрілів в одній з квартир по вул. Перекопська, 173, відключили від газопостачання 16 квартир будинку.