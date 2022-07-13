"Шукають способи радикально вирішити проблему": Арестович про таємне опитування Кремля щодо війни проти України

Російське керівницво перебуває на роздоріжжі та шукає способи радикально вирішити проблему, тому провело таємне опитування серед росіян.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 13 липня.

"Навіщо проводили опитування? Тому що вони на роздоріжжі, шукають способи радикально вирішити проблему. Тому що вони розуміють, що якщо 10 HIMARS витворили з їхніми військами, то що зроблять 20 або 30, які будуть. Як тільки вирівнялася кількість тих, хто за продовження бойових дій та проти, то це означає, що в таких умовах неможливо провести мобілізацію. Оцінка російським суспільством дана. Росіяни не хочуть витрачатися на війну ні копійкою, ні тим більше власними життями. У таких умовах неможливо проводити заходи, які покликані до різкої ескалації війни. Страшніше, ніж 24 лютого, вже не буде", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що Арестович розповів, як HIMARS змінили картину на полі бою.