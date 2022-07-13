"Шукають способи радикально вирішити проблему": Арестович про таємне опитування Кремля щодо війни проти України

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо Кремлю було таємне опитування щодо війни проти України.
Російське керівницво перебуває на роздоріжжі та шукає способи радикально вирішити проблему, тому провело таємне опитування серед росіян.
Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 13 липня.
"Навіщо проводили опитування? Тому що вони на роздоріжжі, шукають способи радикально вирішити проблему. Тому що вони розуміють, що якщо 10 HIMARS витворили з їхніми військами, то що зроблять 20 або 30, які будуть. Як тільки вирівнялася кількість тих, хто за продовження бойових дій та проти, то це означає, що в таких умовах неможливо провести мобілізацію. Оцінка російським суспільством дана. Росіяни не хочуть витрачатися на війну ні копійкою, ні тим більше власними життями. У таких умовах неможливо проводити заходи, які покликані до різкої ескалації війни. Страшніше, ніж 24 лютого, вже не буде", - сказав Арестович.
Нагадаємо, що Арестович розповів, як HIMARS змінили картину на полі бою.
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