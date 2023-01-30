"Шукають способи": у розвідці Британії викрили РФ на підготовці до нової хвилі мобілізації

Російське керівництво може провести черговий етап так званої "часткової мобілізації" для нового можливого наступу в Україні.

Про це йдеться в аналізі Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Там звернули увагу на повідомлення у Мережі щодо заборони прикордонників РФ виїздити киргизьким трудовим мігрантам з подвійними паспортами з Росії. Пояснювали цим чоловікам це тим, що їхні імена є в списках на мобілізацію.

Крім того, речник диктатора Росії Дмитро Пєсков 23 січня заявляв, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує діяти. Утім, у Путіна виправдовуються тим, що указ залишається необхідним для "забезпечення роботи Збройних сил РФ". Натомість спостерігачі сумніваються, чому це не було офіційно скасовано.

"Російська влада, ймовірно, залишає відкритим варіант ще одного призову в межах "часткової мобілізації". Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи задовольнити велику кількість особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, водночас мінімізуючи внутрішні інакомислення", - йдеться в повідомленні.

Мобілізація в РФ

За даними пропагандистських росЗМІ, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми чи Ради Федерації. Офіційно ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу 29 грудня оголосив, що РФ мовляв "завершила часткову мобілізацію".

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Натомість військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан переконує, що у Росії вже триває неоголошена друга хвиля мобілізації, під час якої Кремль видає по 100 тисяч нових "мобіків" на місяць.

Високопоставлений військовий чиновник у Пентагоні повідомляв, що Росія відправляє десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення своїх позицій в Україні в районі Бахмута.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що росіяни не виробляють стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку і озброєння зі зберігання, з арсеналів. А у разі додаткового відмобілізування 500 тисяч осіб виникнуть ще більші проблеми з їхнім забезпеченням.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що не варто недооцінювати ворога, адже це смертельно небезпечно. За його словами, у росіян ще є великий ресурс живої сили, залишилися ще ракети і "тони воєнного заліза". Крім того, Данілов вказав, що росіяни все ж вчаться на помилках.

Втім, експерт Олег Жданов каже, що до літа РФ хоче зібрати 1 млн 200 тис. військових.

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