Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги: чи увійдуть до нього винищувачі Gripen

Новий пакет військової допомоги стане 14-м з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Швеція надішле Україні новий пакет військової допомоги, що складається в основному з боєприпасів і запасних частин до раніше наданих систем.

Про це заявив у п’ятницю, 6 жовтня, міністр оборони Пал Йонсон, передає Reuters.

Вартість пакета складає близько 199 млн доларів.

Новий пакет військової допомоги стане 14-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Таким чином загальна вартість такої допомоги скандинавської країни складе трохи більш як 22 млрд крон.

Йонсон заявив на пресконференції, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи зможе Швеція надіслати в Україну винищувачі Jas Gripen.

Нагадаємо, Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5. Разом із ними додому повернуться українські військові, які пройшли навчання у Швеції.

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