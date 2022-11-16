Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги – до нього увійде ППО

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього також входитимуть системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, пише Reuters.

Уряд Швеції презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична підтримка по лінії Євросоюзу. Йдеться про пакет вартістю $287 млн.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що новий пакет військового обладнання включає систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів Збройних сил.

"Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн, – заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Військова допомога Україні від партнерів

Євросоюз та США продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, надаючи озброєння та військову техніку.

Так, США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями.

Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї, яка використовується на війні.

Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України. Фінансування скерують на забезпечення українських військових пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засобами для боротьби з безпілотниками.

А у Литві підтвердили передавання Україні ще 12 бронетранспортерів М113.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани надати Україні близько 400 млн доларів США додаткової військової допомоги і про запровадження додаткових санкцій проти Росії.

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