Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на майже $47 млн

Швеція виділить 500 мільйонів крон ($46,75 млн) військової допомоги Україні для протидії російській агресії.

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон оголосила в понеділок, 29 серпня, що країна надасть Україні ще 1 мільярд шведських крон ($93,8 млн), включаючи військову та цивільну допомогу.

Про це пише CNN.

Прем'єр-міністерка не повідомила подробиць щодо військового пакета, але сказала, що він буде подібний до попередньої допомоги, яка включала протитанкову зброю, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.

Цивільна частина пакета допомоги включатиме закупівлю української пшениці, що буде передана країнам, які відчувають нестачу продовольства, і сприятиме розвитку економіки України.

Своєю чергою очільник МЗС України Кулеба закликав Швецію надати Києву таку зброю, як гаубиці та снаряди.

"Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї. Кожен євро, кожна куля, кожен снаряд має значення", - заявив міністр.

Нагадаємо, Швеція 24 серпня привітала Україну з Днем Незалежності і нагадала, що готує новий пакет допомоги.

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