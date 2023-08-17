Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійде

У парламенті Швеції 17 серпня підтримали наступний пакет допомоги Україні на 270 мільйонів євро.

Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

Зокрема, до військової допомоги увійдуть запчастини та критично важливі товари на суму не більше 1,1 мільярда шведських крон. Крім того, боєприпаси, обладнання для розмінування та транспортні засоби вартістю максимум 2,15 мільярда шведських крон.

"Риксдаг також вирішив надати уряду можливість продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря". США запустили програму викупу старих версій ракет AMRAAM за умови, що ті ж країни придбають нові ракети AMRAAM. Програма спрямована на безоплатну передачу Україні викуплених ракет для зміцнення української ППО" – йдеться у повідомленні парламенту.

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Зазначається, що це рішення збільшує видатки на оборони в бюджеті Швеції на 545 мільйонів шведських крон 2023 року.

Додамо, Німеччина відправила до України новий акет військової допомоги. У нього, зокрема, увійшли ще дві пускові установки системи IRIS-T SLS.

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