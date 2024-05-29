Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні: до нього увійдуть і літаки – подробиці

Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 1,3 млрд доларів. Цей пакетвійськової допомоги стане 16-м за рахунком від Швеції від моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише видання Sydsvenskan.

Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Так, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні "абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі", а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі.

Літаки поставлять з навчальним і технічним обладнанням.

Крім цього Швеція передасть весь свій парк із 302 бронетранспортерів для підтримки формування нових бригад української армії. До пакету також входить робот-мисливець Rb 99, а також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.

З урахуванням нового пакету допомоги Швеція вже надала Україні підтримку в розмірі 43,5 мільярда шведських крон.

Нагадаємо, у Швеції дійшли згоди щодо права України використовувати зброю цієї країни для ураження об’єктів на території Росії.

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