Швеція передасть Україні протитанкову зброю та обладнання для розмінування на 49 млн доларів

Швеція передасть Україні протитанкову зброю та обладнання для розмінування на 49 млн доларів

Швеція передасть Україні протитанкову зброю та обладнання для розмінування.

Загальна сума військової допомоги від Швеції становитиме 500 млн шведських крон (49 млн доларів).

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника міністерства оборони Швеції Тоні Ерікссона.

За його словами, Швеція вже чотири рази передавала Україні військову техніку, додавши, що вона також надаватиме допоміжне озброєння.

Тоні Ерікссон додав, що найближчим часом Україна отримає від Швеції протитанкову зброю та засоби для розмінування території. Він не уточнив про яке саме озброєння йдеться.

Нагадаємо, президент США Джо Байден анонсування надання Україні нової військової допомоги. Її сума становитиме 800 млн доларів. У цей пакет допомоги ввійдуть сучасні системи ППО, HIMARS та боєприпаси до них.

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