Швеція таки розгляне можливість передавання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Уряд Швеції може доручити своїм Збройним силам розглянути можливості передавання Україні винищувачів Gripen.

Про це повідомляє Sveriges Radio Ekot з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що шведський уряд хоче проведення розслідування щодо того, як передавання літаків Україні впливає на обороноздатність Швеції, а також як швидко Стокгольм може отримати нові винищувачі на заміну.

Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді. Також уряд має визначити, як має проходити підготовка українських пілотів та іншого наземного персоналу на літаках. Зокрема, чи варто відправляти Gripen для українських пілотів.

До слова, Київ зацікавлений в отриманні дивізії від 16 до 18 Gripen.

Нагадаємо, наприкінці серпня прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Швеція відмовила Україні в передаванні винищувачів Gripen. Пов'язано це з тим, що країна не хоче залишитися без власної оборони.

Читайте також: