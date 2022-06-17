Швеція виступила за те, щоб надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але за умови

Швеція виступила за те, щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союза.
Проте Стокгольм наполягає на деяких умовах.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.
"Щойно брала участь у Комітеті ЄС, де я сказала Раді у закордонних справах, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - наголосила Анн Лінде.
Своєю чергою вона не уточнила, на яких саме умовах наполягає.
Нагадаємо, що Росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві.
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