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Швеція виступила за те, щоб надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але за умови

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Швеція виступила за те, щоб надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але за умови

Фото: соцмережі

Швеція виступила за те, щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союза.

 Проте Стокгольм наполягає на деяких умовах. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Щойно брала участь у Комітеті ЄС, де я сказала Раді у закордонних справах, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - наголосила Анн Лінде.

Своєю чергою вона не уточнила, на яких саме умовах наполягає.

Нагадаємо, що Росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві.

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