Швеція вперше долучиться до патрульної місії НАТО у Балтійському морі

Патрулювання стане частиною посилення співпраці Швеції з НАТО у контексті зростання напруженості у Балтійському регіоні.

Швеція передасть три військові кораблі та спостережний літак для участі у місії НАТО з патрулювання Балтійського моря. Це перший випадок такого співробітництва з Альянсом.

Про це повідомляє SVT.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на брифінгу заявив, що завданням місії стане моніторинг підводної критичної інфраструктури.

“Ці військові кораблі передаються під командування НАТО та використовуватимуться для покращення розуміння морської ситуації у Балтійському морі. Це важливий і значний внесок Швеції, і вперше наші збройні сили братимуть участь у заходах НАТО зі стримування й оборони безпосередньо біля наших кордонів”, – зазначив Крістерссон.

Інформація про це була оприлюднена під час щорічної конференції “Народ і оборона”, яка стартувала сьогодні в місті Селена. На заході також виступила лідерка Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон.

Нагадаємо, що причетність Росії до розриву електрокабелю Estlink-2, що з’єднує Фінляндію та Естонію, спричинила серйозні побоювання щодо можливого саботажу ключової інфраструктури Європи. Інцидент стався на Різдво й, за попередніми даними, пов’язаний із судном Eagle S, яке ходить під прапором Островів Кука.